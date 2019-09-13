Вышинский сообщил о госпитализации

Руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский не сможет приехать на заседание суда в Киеве 16 сентября, поскольку госпитализирован на медосмотр.

Вышинский заявил, что госпитализирован для углубленного медицинского осмотра, которого у него не было на протяжении последних полутора лет, передает РИА «Новости».

По этой причине он вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве 16 сентября.

По словам адвоката Вышинского Андрея Доманского, соответствующее ходатайство уже передано в суд.

7 сентября состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России. Вышинский поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку и участие в его судьбе и заявил о готовности вернуться в Киев для участия в судебном заседании.

Вышинского на Украине обвинили в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Сам Вышинский отметил, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».

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