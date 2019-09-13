Убившему женщину на глазах ее детей студенту вынесли приговор

Вынесен приговор студенту, убившему супругу фермера на глазах ее детей в Волгоградской области, сообщает региональная прокуратура.

Студента приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за разбой и убийство человека, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Молодой человек во время следствия признал свою вину в убийстве, но на суде отказался от показаний. Он заявил, что совершил разбойное нападение, а не убийство, адвокат просил суд вынести оправдательный приговор, сообщила прокуратура.

Суд также постановил взыскать с него моральную компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Напомним, Следственный комитет сообщал, что 22-летний студент ворвался в дом и убил 42-летнюю мать ударами молотка по голове на глазах у ее малолетних детей. После этого злоумышленник стал искать ценные вещи.

Молодой человек работал в фермерском хозяйстве у супруга погибшей и знал, что в доме есть крупная сумма денег.