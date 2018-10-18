Волгоградского студента задержали по подозрению в убийстве матери двух малолетних детей

Студента из Волгоградской области задержали по подозрению в убийстве матери на глазах ее двух малолетних детей, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным регионального Следственного комитета, 22-летний студент ворвался в дом и убил 42-летнюю мать ударами молотка по голове на глазах у ее малолетних детей. После этого злоумышленник стал искать ценные вещи, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве рассказали, что подозреваемый раньше работал в фермерском хозяйстве мужа убитой и знал, что у того дома имеется крупная сумма денег. Грабитель проник в дом тогда, когда фермер ушел на работу. После убийства женщины похитить ценности злоумышленник не успел, так как домой вернулся хозяин. Преступник выскочил в окно и скрылся.

Правоохранительные органы задержали студента одного из местных вузов, который признался в совершении убийства. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются.