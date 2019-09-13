Возмущенные жители Киева заблокировали движение электрички

В Киеве возмущенные пассажиры заблокировали движение городской электрички на станции «Троещина-2».

Инцидент произошел 12 сентября. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Возмущение киевлян было вызвано тем, что электрички ходят не по расписанию, в составе часто не хватает вагонов, а некоторые рейсы отменяют совсем, часть дверей в составе не открываются, сообщается в группе «Киев Оперативный» в Facebook.

На видеозаписи видно, как группа пассажиров вышла на пути и не позволила электричке продолжить движение. Оставшиеся на платформе горожане поддержали протестующих, однако нашлись и те, кто требовал освободить проезд.

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