Строители Амурского ГПЗ устроили массовую драку в столовой

В Сети появилось видео массовой драки, устроенной строителями Амурского газоперерабатывающего завода в столовой, участников конфликта задержала полиция, сообщили на предприятии.

Как передает ИА «Амур.инфо», конфликт прозошел на бытовой почве, задержаны восемь человек. На кадрах видео видно, как между двумя группами строителей завода произошла драка. В частности, люди кидали друг в друга стулья.

«12 сентября утром в столовой одной из подрядных организаций произошел инцидент на бытовой почве. Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку, в которой приняли участие восемь человек. Все участники задержаны сотрудниками полиции. Органами внутренних дел проводится проверка причин конфликта. Пострадавших в результате инцидента нет. Конфликт не носил межнациональный характер», – рассказали в объединенном пресс-центре проекта строительства Амурского ГПЗ.

Напомним, 9 сентября в рамках ВЭФ председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов представил президенту России Владимиру Путину проект Амурского газохимического комплекса (АГХК), источником сырья для которого будет являться Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), возводимый ПАО «Газпром» с целью переработки жирного газа с месторождений Сибири и Якутии для его дальнейшей поставки в Китай.