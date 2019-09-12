Шредер не увидел политического подтекста в «Северном потоке – 2»

Экс-канцлер Германии, председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер заявил, что в проекте «Северного потока – 2» нет никакой политики.

«Это не политический проект, это экономический проект. Страны ЕС являются рыночными экономиками. В рыночной экономике именно частные инвесторы решают, следует ли что-то желать или нет. Совет директоров решает, он согласует, оценивает – у этого проекта имеется хорошее будущее, у нас будет прибыль», – сказал Шредер, передает «Интерфакс».

Ранее будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».