В Татарстане возмутились словами Жириновского о несправедливом распределении бюджета

Руководство Татарстана усматривает провокацию в словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского относительно несправедливого, по его мнению, распределения бюджетных средств, заявила замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Жириновский на первом пленарном заседании осенней сессии Госдумы 10 сентября заявил, что национальным регионам из бюджета России выделяется больше средств, чем остальным, а налогами они облагаются, напротив, в меньшей степени. Политик призвал депутатов дать «русским областям» столько же бюджетных средств, сколько и другим, передает РИА «Новости».

Галимова заявила, что Жириновский в своем выступлении позволил себе антиконституционные высказывания, а также суждения, искажающие суть межбюджетных отношений, в адрес Татарстана.



«Во-первых, Владимир Жириновский, который уже 26 лет является депутатом Государственной думы и 11 лет работал в статусе заместителя председателя парламента, не может не знать, что, согласно Конституции, «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». И российский парламент многонационален и по сути выражает его интересы», – заявила она.

По словам Галимовой, Жириновский должен прекрасно знать особенности формирования бюджетной политики и принципов выстраивания налоговой системы. Она отметила также, что Татарстан, являющийся одним из динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, всегда отдавал и продолжает отдавать в федеральный бюджет значительно больше, чем получает.

«В-третьих, руководителя фракции ЛДПР никто не уполномочивал говорить от имени русского народа (который живет в том числе и в Татарстане). Расцениваем его выступление как очередную попытку получения сомнительных политических дивидендов», – сказала Галимова.

Она отметила, что скандальное выступление Жириновского в Госдуме не могло не вызвать негативного общественного резонанса и соответствующей реакции со стороны руководства Татарстана. Состоялся разговор председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в ходе которого была отмечена неприемлемость подобного рода высказываний со столь высокой трибуны.

«В данной связи приходит на ум одно известное высказывание, которое в несколько перефразированном виде вполне подходит для характеристики выступления Жириновского: «Глупость или провокация»? К сожалению, здесь явно усматривается и то и другое», – подытожила Галимова.

Напомним, в 2009 году Жириновский предложил разогнать избирательную комиссию Татарстана из-за инцидента, когда с эфира телеканалов республики были сняты агитационные ролики коммунистов и либерал-демократов, подготовленные для выборов в Госсовет РТ.