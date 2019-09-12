Рынок акций России торгуется без единой динамики

Рынок акций России утром в четверг показывает разнонаправленную динамику по основным индексам на фоне снижения доллара к рублю в пределах 20 копеек, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижался на 0,15% – до 2813 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,1% – до 1356 пунктов, передает РИА «Новости».

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск снижался на 19 копеек – до 65,31 рубля.