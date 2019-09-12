Нетаньяху сказал, что позволило предотвратить столкновение ВВС Израиля и России в Сирии

Прямой контакт с президентом Владимиром Путиным позволил предотвратить столкновение с Россией в Сирии, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он также высказался об отношениях Москвы и Тегерана, заявив, что «шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном» – это «самая большая опасность для будущего России».

Нетаньяху заявил, что столкновение с Россией в САР было почти неизбежным «из-за противоречия между задачами российских ВВС и нашими военными действиями во время операции в Сирии», передает РБК.

Он отметил, что контакты с Путиным для него наиболее ценны и способствуют развитию взаимовыгодных экономических связей между государствами.

Премьер подчеркнул, что данная координация «возможна только потому, что я и президент Путин уважаем друг друга».

«Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения. Говорим прямо, называя вещи своими именами», – сказал Нетаньяху.

Он заявил также, что «самая большая опасность для будущего России – радикальный ислам», который в данный момент «управляется двумя силами»: это, во-первых, «суннитский радикальный ислам» под руководством запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*».

Однако, по мнению Нетаньяху, это «меньшее зло». Большее же – «шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, пытаясь завоевать Ближний Восток».

«В конечном итоге он направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию тоже. Потому что он против нашей общей культуры и он хочет править миром. Звучит как преувеличение: мол, как можно такого хотеть? Но это не преувеличение отнюдь. Я ведь слышу не только аятолл и религиозных авторитетов Ирана, я слышу их генералов, чья риторика именно такова. У них какое-то иррациональное стремление к господству, и оно угрожает всему человечеству», – заявил премьер-министр Израиля.

Ранее Кремль анонсировал переговоры Путина и Нетаньяху. Политики обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, призванный оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии. Основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой Хмеймим в САР и израильским командно-штабным комплексом «Кирия» в Тель-Авиве.

Отладка механизмов и процедур взаимодействия между сторонами приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20 ВКС России, который 17 сентября 2018 года был случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета ВВС Израиля.