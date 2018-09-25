Погибших при крушении Ил-20 военных представили к наградам

Российские военнослужащие, которые погибли при крушении Ил-20 в Сирии, представлены к награждению Орденами мужества посмертно, сообщили в Минобороны.

«15 российских военнослужащих, погибших 17 сентября при крушении Ил-20 ВКС России, за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, представлены командованием к награждению орденами Мужества посмертно», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Также указано, что министерство обороны оказывает семьям погибших необходимую поддержку и помощь.

Напомним, на прошлой неделе из-за провокации израильских ВВС в Сирии при крушении самолета-разведчика Ил-20 погибли 15 российских военных.

В воскресенье Минобороны представило подробные данные о катастрофе российского Ил-20, подтвердив вину Израиля.