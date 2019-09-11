Кремль анонсировал переговоры Путина и Нетаньяху в Сочи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг с рабочим визитом приедет в Сочи, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Завтра состоится рабочий визит премьер-министра Израиля Нетаньяху. Завтра в Сочи состоятся российско-израильские переговоры. Путин завтра будет в Сочи», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в понедельник израильский посол в Москве Гарри Корен заявил, что визит премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию на этой неделе прорабатывается, однако точную дату пока назвать нельзя.

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