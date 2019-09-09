В Израиле рассказали о ситуации с визитом Нетаньяху в Россию

Визит премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию на этой неделе прорабатывается, однако точную дату пока назвать нельзя, заявил израильский посол в Москве Гарри Корен.

«Мы это прорабатываем. Точную дату я пока не могу назвать. Все прорабатывается, мы очень благодарны российской стороне, находимся в интенсивном контакте с протоколом и другими ведомствами», – передает РИА «Новости» слова Корена.

Также прорабатываются трехсторонние переговоры между секретарями Совбезов России, Израиля и США по Сирии. После переговоров российского президента Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в этом вопросе наступит ясность, сообщил посол.

«Надеемся, что она (встреча) пройдет чем раньше, тем лучше. Могу только намекнуть, что это зависит от встречи руководства», – сказал Корен.

В конце августа Путин по телефону обсудил с Нетаньяху взаимодействие по Сирии.