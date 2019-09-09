В Израиле рассказали о ситуации с визитом Нетаньяху в Россию

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9 сентября, понедельник | Последнее обновление — 16:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Обвиняемый в нападении на Памфилову объяснил, почему выбрал ее дом
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Украину ждет большая распродажа
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
Психотропным препаратам для детей открыли границу
Современный мир потребовал от политиков нового качества
Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом
Помню ужас людей, в дом которых пришла война
Андрей Медведев, Политический обозреватель
30 лет назад террористы взорвали 9-этажный жилой дом на улице Гурьянова в Москве. Погибли 106 человек, пострадали 690. Одни и те же люди сначала рассказывали нам, что это ФСБ взрывает Россию, а теперь говорят, что в Беслане спецназ убивал заложников. Подробности...
В спорах про СССР не бывает объективности
Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшние любители всего советского во многом – попросту злое отражение тогдашних противников советского. С другой стороны, советские либералы – были и остались отражением неустройств советской реальности, выдававшихся за ее достоинства. Подробности...
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Мутная волна попыталась накрыть Петербург
Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Считается, что в Петербурге – городе Гоголя, Достоевского и Даниила Хармса – выборы априори гладко проходить не могут. Что-то в этом есть, хотя следы «чертовщины» тянутся скорее не из прошлого, а из настоящего. От бесов современных. Подробности...
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Россия и Украина обменялись заключенными
На фото – граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это – часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и УкраинойПодробности...
Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении
Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны РоссииПодробности...
В Жуковском открылся авиасалон МАКС
Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35Подробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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