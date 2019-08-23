Путин и Нетаньяху обсудили Сирию и Украину

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил взаимодействие по Сирии, ситуацию на Украине, борьбу с международным терроризмом и укрепление двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по региональной повестке дня. Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также премьер Израиля информировал Путина об итогах своего недавнего визита на Украину. Кроме того, в ходе разговора были затронуты вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Условлено о продолжении контактов.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудили по телефону вопросы сирийского урегулирования, в том числе работу по формированию и запуску конституционного комитета.