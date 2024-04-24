Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.0 комментариев
Хуситы атаковали суда США и Израиля в Красном море и Индийском океане
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об атаках на два коммерческих судна и американский эсминец в Аденском заливе и Индийском океане. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.
По словам Сариа, хуситы нанесли удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому судну Maersk Yorktown в Аденском заливе.
Также были проведены две операции с использованием беспилотников, целью которых стали американский эсминец в Аденском заливе и израильское судно MSC Veracruz в Индийском океане, сказал Сариа в в эфире телеканала Al Masirah, сообщает ТАСС.
Представитель движения заявил, что выпущенные хуситами ракеты и беспилотники "успешно достигли своих целей". Он также подчеркнул, что хуситы продолжат наносить удары по судам в Красном море и Индийском океане до тех пор, пока Израиль не остановит боевые действия в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по Ливану в районах Эль-Харайеба, Вардии и Хилят-ад-Дабы в Ливане.