Менеджер Нурмагомедова сравнил Макгрегора с «обиженной девушкой»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не собирается проводить новый бой с ирландцем Конором Макгрегором, заявил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

На вопрос о том, будет ли реванш, Абдель-Азиз ответил: «Нет». «Шансы на реванш» он оценил в 0,00%, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на TMZ.

По его словам, Макгрегор ведет себя «словно обиженная бывшая девушка, которая не хочет никого другого». Абдель-Азиз считает, что ирландец «уже никому не нужен», его «время ушло».

Команда Нурмагомедова не желает даже обсуждать бой с Макгрегором, которому «Хабиб уже надрал задницу».

Абдель-Азиз заявил, что Макгрегор умеет только «раскручивать всякую грязь».

«Мы, мусульмане, не собираемся в этом участвовать», – сказал он, напомнив, что после боя с Дастином Порье «было только взаимное уважение».

Напомним, Макгрегор призвал провести бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве.