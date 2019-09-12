Менеджер Нурмагомедова сравнил Макгрегора с «обиженной девушкой»

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12 сентября, четверг | Последнее обновление — 06:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Верховный суд отменил все решения о продлении ареста Хорошавина
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Солнце и ветер завели в тупик немецкую энергетику
История «агента США» Смоленкова отвлекает от более важного
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В Европе призвали нарушить главное моральное табу
Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом
Мусор заставил забыть про ядерные ракеты
Андрей Кортунов, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
Что сегодня больше угрожает существованию человечества – стратегические ядерные ракеты или одноразовые пластиковые пакеты? Здравый смысл подсказывает, что все-таки, скорее, ракеты. Подробности...
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Выборы оказались хорошим лекарством для власти
Дмитрий Ольшанский, публицист
Парадокс в том, что московские выборы – с их протестным голосованием, умным голосованием, внезапным проигрышем тех, кто «по плану» должен был победить, – это хорошее лекарство для власти, сплошная польза, а вовсе не яд. Подробности...
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Москва со своими протестами стала похожа на Шарикова
Сергей Мардан, публицист
Когда базовые потребности удовлетворены, человеку всегда хочется чего-нибудь этакого. Это совсем не плохо. Я только предлагаю, чтобы базовые потребности в Москве не удовлетворялись опережающими темпами. Давайте как в остальной России. Подробности...
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Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон
Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:TrailПодробности...
Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении
Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны РоссииПодробности...
В Жуковском открылся авиасалон МАКС
Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35Подробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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