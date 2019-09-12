У парламента Каталонии сожгли флаг Испании

Сторонники независимости Каталонии сожгли флаг Испании в Барселоне, сообщают информационные агентства.

В акции под девизом «Цель – независимость» приняли участие примерно 600 тыс. человек. Около 300 демонстрантов собрались после ее завершения у здания парламента автономии, передает ТАСС.

Они начали бросать в правоохранителей дымовые шашки и банки, повалили заграждения и сожгли флаг Испании, передает РИА «Новости».

Полиция в итоге зачистила территорию перед парламентом.

Как отмечала в январе газета ВЗГЛЯД, главой парламента Каталонии вновь стал сторонник отделения региона от Испании, а Барселона возвратилась к ситуации октября прошлого года, когда сепаратистам едва не удалось одержать победу.