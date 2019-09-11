Трамп посоветовал Ирану забыть об обогащении урана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует забыть о своем желании производить обогащение урана.

«Мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие. И они (иранцы – прим. ТАСС) никогда не будут иметь ядерного оружия. И если они думают об обогащении [урана], то могут забыть об этом. Для них обогащение [урана] будет очень опасным. Очень, очень опасным. Можете донести это до Ирана», – сказал Трамп, передает ТАСС.

Ранее Иран заявил о решении скапливать отработанный уран и способности довести обогащение урана до 20% – уровня, с которого он считается оружейным.

Напомним, проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после решения США об одностороннем выходе из СВПД и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. После этого Тегеран отказался от некоторых международных обязательств по ядерной сделке.