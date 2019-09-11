Кремль пообещал ответить на санкции США против российских силовиков

Санкции США в отношении российских силовиков абсолютно недопустимы, реакция на такие решения последует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается подобных решений в отношении представителей российских силовиков, конечно, мы считаем это абсолютно недопустимым. Это продолжение вот этой вот деструктивной линии в двусторонних отношениях, и вы знаете, что уже были сделаны заявления, что последует адекватная реакция на подобные решения», – передает РИА «Новости» ответил Песков на вопрос о том, какова позиция Кремля и будет ли реакция на эти действия США.

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность, что руководство страны как-то отметит работу этих следователей, Песков заявил: «Ну, отмечать работу силовиков за то, что они внесены в санкции – сам по себе вопрос такой достаточно некорректный».

Напомним, во вторник в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников следственных органов России, обвинив их в причастности к пыткам и нарушениям прав запрещенной в России религиозной секты «Свидетели Иеговы*». В список вошли глава следственного отдела Сургута Владимир Ермолаев и старший следователь отдела Степан Ткач.

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