Бочаров победил на выборах в Волгоградской области

Избирательная комиссия Волгоградской области утвердила результаты голосования на выборах губернатора региона, сообщили в облизбиркоме.

На выборах победил действующий глава области Андрей Бочаров, за которого проголосовали 76,8% избирателей.

«Принято решение признать выборы губернатора Волгоградской области состоявшимися и действительными, считать избранным Андрея Бочарова», – передает ТАСС сообщение избирательной комиссии.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

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