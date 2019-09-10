Рейс Москва – Анталья развернулся над Черным морем

Из-за технической неисправности вынужденно приземлился самолет авиакомпании Red Wings, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

Самолет летел из Москвы в Анталью. По предварительным данным, самолет приземлился в связи с «технической неисправностью», передает ТАСС.

Flightradar24 сообщает, что борт Airbus A321-231 развернулся над Черным морем и полетел обратно в Россию.

Как сообщили в аэропорту, в самолете находились 215 пассажиров.