Рейтинг Трампа обвалился из-за угрозы рецессии

Опасения граждан США в связи с возможной рецессией привели к тому, что рейтинг главы американского государства Дональда Трампа упал с 44% до 38%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения.

Опрос был подготовлен по заказу ABC News и Washington Post.

27% и 11% американцев заявили, что полностью или в некоторой степени поддерживают политику Трампа (в июле его действия одобряли 32% и 12% соответственно), передает РИА «Новости».

Против деятельности Трампа высказались 48% респондентов (в июле их было 45%), еще 8% (с июля показатель не изменился) не одобряют его в некоторой степени.

Опрос был проведен 2–5 сентября среди 1 тыс. 3 англо- и испаноговорящих жителей США. Погрешность подсчета – около 3,5%.

Опасения американцев связаны с возможной рецессией и ростом цен из-за торговой войны США с Китаем. В сентябре начали действовать объявленные Трампом дополнительные пошлины на китайскую продукцию, а также ответные тарифы со стороны Пекина.

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