Друзья Быстрицкой заподозрили сестру актрисы в причастности к ее смерти

В Следственный комитет поступило обращение с просьбой проверить «странные события», ускорившие смерть народной артистки СССР Элины Быстрицкой в апреле 2019 года.

Заявление на имя председателя СК Александра Бастрыкина подписали несколько хорошо знавших актрису человек, в том числе народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, телеведущий Сергей Майоров, заместитель директора «Геликон-оперы» Эдуард Мусаханянц и другие, сообщает РБК.

Друзья актрисы сообщили, что сестра Быстрицкой Софья Шегельман намеренно не пускала к ней врачей и сменила сиделок, а также запретила ей общаться со многими знакомыми. Затем, как утверждают знакомые Быстрицкой, ее целенаправленно довели до крайней степени истощения, пишет «Московский Комсомолец».

«Каждый из нас обладает информацией, которая в совокупности подтверждает наши мрачные подозрения», – говорится в документе, авторы которого просят Бастрыкина дать поручение об их допросе следователем и даче правовой оценки действиям Шегельман.

«Мы можем ошибаться относительно наших подозрений, однако в день, в который ее увезли в больницу на скорой помощи, и в день похорон, все знающие Быстрицкую Э.А. люди были шокированы ее истощением, она кардинально отличалась от той Быстрицкой Э.А., которую мы видели еще осенью 2018 года», – говорится в письме.

Подозрительными обстоятельствами в письме названы также проживание в квартире Быстрицкой «неизвестного мужчины», которого видели «в глубоком алкогольном опьянении».

Между тем, адвокат Шегельман, к которой отошло все имущество актрисы, Анастасия Расторгуева назвала версию с доведением до смерти бредом. Расторгуева утверждает, что решение о наследстве не устроило бывшего директора Быстрицкой, Ксению Рубцову, которая, по словам адвоката, распространяет подобные слухи.

«О такой бредовой версии я не слышала. Но что ее всячески лоббирует тот, кому это выгодно, кто пытается избежать сейчас уголовного преследования – вот об этом я слышала. Директора Быстрицкой сейчас обвиняют в мошенничестве на сумму приблизительно 40 миллионов рублей. Вот, наверное, она всячески и пытается избежать грозящего наказания», – заявила Расторгуева «360».

«Вот уже начала придумывать, что 90-летнего человека кто-то довел до смерти, голодом заморил и так далее. Когда у нас были судебные процессы, ее представители заявляли именно об этом –довели, мол, человека, голодом заморили. Эту информацию они распространяют и в передачах разных, в том числе по Первому каналу. А месяца три назад начали говорить, что нужно эксгумировать тело Элины Авраамовны. Но эксгумация – она в принципе возможна только с согласия родственников, либо когда действительно есть соответствующие основания», – добавила юрист.

В свою очередь Рубцова заявляет, что перестала общаться с Быстрицкой с 18 сентября 2018 года после приезда ее сестры, которая разогнала всех работников, ухаживавших за актрисой многие годы.

«После этого шесть месяцев к Быстрицкой не было доступа. Связи с ней тоже никакой не было. Я знаю, что после смерти Элины Авраамовны инициативная группа написала коллективное письмо в Следственный комитет с просьбой разобраться в причинах смерти Быстрицкой. Мол, есть предположения, что она была доведена до смерти», – сказала Рубцова.

При этом женщина уверена, что Быстрицкую действительно могли заморить голодом. «Абсолютно уверена, что так и есть. Я ее знала очень близко, знала о ней все. Я на 100% уверена, что это именно так. Есть много людей, приближенные к Элине Авраамовне, которые могут сказать, что были свидетелями обстоятельств», – сказала Рубцова «Звезде».

Напомним, актриса Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля в возрасте 91 года.