Названы страны Европы, где больше всего недовольны антироссийскими санкциями

В Австрии, Греции и Словакии большинство жителей считают санкции против России «слишком жесткими», об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям».

При этом в большинстве стран Евросоюза санкции воспринимаются как «недостаточно жесткие» или «сбалансированные», передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование.

Жители Польше, Швеции, Дании, Испании и Румынии в своем большинстве считают ограничения против России «недостаточно жесткими. Граждане Нидерландов, Франции, Германии, Венгрии, Чехии и Италии разделились практически поровну в своей оценке антироссийских санкций.

На прошлой неделе сообщалось, что послы Евросоюза согласовали продление санкций против российских компаний и граждан России на полгода.