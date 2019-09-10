Пушков ответил главе Пентагона на требование быть «нормальной страной»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера, который потребовал от России быть «нормальной» страной и разделять западные ценности.

«О «нормальности». Если в США считают нормальным 18 лет вести войну в Афганистане, в течение 10 лет оккупировать Ирак, бомбить Югославию, разрушить Ливию, вооружать джихадистов в Сирии, да еще и требуют поддержки такой политики, то у нас совсем разные представления о нормальности», – написал Пушков в Twitter.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу также прокомментировал требования Марка Эспера, заметив, что в России все-таки «побудут пока ненормальными».

Ранее Эспер заявил, что России следует изменить свое поведение для совместной работы с США.

«Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО», – заявил глава Пентагона.

Пушков после этого предложил Эсперу «проснуться».