Шойгу ответил на требование Пентагона к России быть «нормальной страной»

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал требование главы Пентагона Марка Эспера к России быть «нормальной страной» и разделять западные ценности.

«Трудно что-либо добавить, единственное, что хочу сказать, – мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными», – цитирует RT Шойгу.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отметил важность правильного толкования понятия «нормальность» в понимании американских коллег.

«Если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты, поскольку в ином случае мы должны были бы, действуя, как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию в грубейшее нарушение международного права», – сказал Лавров.

Также Лавров отметил, что Россия должна была бы «выделять миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал Конгресс, поручив Госдепартаменту тратить 20 млн долларов в год для того, чтобы «продвигать демократию» в России».

Кроме того, пришлось бы «поддерживать госперевороты», предположил Лавров.

Напомним, ранее Эспер заявил, что России следует изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на различиях, а на сходствах в позиции двух стран.

«Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО», – заявил глава Пентагона.

Так он ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка.

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