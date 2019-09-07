Глава Пентагона назвал требования к России для сотрудничества с США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России следует изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на различиях, а на сходствах в позиции двух стран.

«Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО. <...> России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед», – сказал глава Пентагона, отметив, что «Россия продолжает содействовать нестабильности, поскольку нарушает территориальную целостность своих соседей», передает РИА «Новости».

Эспер также с сожалением отметил настоящее положение стран. «Наша цель – попытаться поставить их (Россию. – прим. ред.) на лучший путь, где мы сможем работать вместе и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем сходимся, и сотрудничать для нашего общего экономического процветания, продвигая наши ценности и интересы», – заключил он.

Так глава Пентагона ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка.