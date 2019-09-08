Пушков посоветовал главе Пентагона «проснуться»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера, который поставил России условия для совместной работы с США.

«Глава Пентагона Марк Эспер так ничего и не понял. Он призвал Россию действовать «по правилам, которые мы установили», т.е. послушно следовать за США. Но мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться», – написал Пушков в Twitter.

Ранее Эспер заявил, что России следует изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США.

«Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО. России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили», – заявил министр обороны США.