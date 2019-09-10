Российские ведомства одобрили закон о запрете продажи алкоголя до 21 года

Законопроект Минздрава о запрете на продажу алкоголя молодым людям до 21 года согласовали большинство федеральных ведомств, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

«Законопроект согласован практически всеми федеральными органами, в которые он направлялся, в том числе Министерством экономического развития и Минпромторгом», – передает его слова ТАСС.

По его словам, позиция федеральных органов на законопроект в большинстве своем положительная.

Рассмотрение законопроекта, сообщил Салагай, может состояться уже в 2019 году.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что этот закон будет принят в течение года.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем может быть опасен закон о запрете продажи алкоголя молодым людям до 21 года.