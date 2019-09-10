Основатель китайской корпорации Alibaba оставил бизнес

Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров. Местные СМИ назвали это событие окончанием эпохи в истории Chinanet – китайского сегмента интернета и связанного с ним бизнеса.

Обозреватель сетевой версии газеты «Синь цзинбао» пишет, что «Ма Юнь (китайское имя бизнесмена) отходил от дел довольно долго, выразив решительное намерение оставить пост председателя совета директоров Alibaba еще шесть лет назад». И теперь «человек, представлявший китайский интернет, «учитель Ма», сделал это на китайский День учителя, в чем опять-таки видится привкус влияния интернета», передает ТАСС.

«Ма Юнь и впрямь «облачился в буддийские одежды» (то есть бесповоротно ушел), и Alibaba вступает в эпоху (его преемника) Чжан Юна», - констатирует автор статьи, отмечая, что уход Ма Юня с руководящих постов совпал и с его 55-летием, и с 20-летием корпорации.

Нынешний генеральный директор корпорации Чжан Юн «не вызывает у Ма Юня такого разочарования», как некоторые прежние кандидатуры, отмечается в материале.

«Теперь Ма Юнь на все восемь меридианов (то есть на полном серьезе) отсекает свои административные связи с корпорацией Alibaba, оставляя ее в надежных руках», - резюмирует обозреватель «Синь цзинбао».

Другие авторы пишут, что Ма Юнь во многом был первопроходцем.

«Он стал душой Alibaba. Часто его соображения вначале казались непонятными, однако в конце концов все подтверждало его правоту», – указывает обозреватель сайта TechWeb.

Вместе с тем в материале подчеркивается, что Ма Юнь «учил тому, как в интернете можно заработать деньги».

Вместе со своими партнерами и другими родоначальниками новой системы и новых ценностных понятий он дал ответ на вопрос, как обеспечить непрерывное развитие фирмы.

Компания Alibaba была основана в 1999 году в Ханчжоу – административном центре восточной провинции Чжэцзян. Ма Юнь тоже родился в пригороде Ханчжоу. Его биографы отмечают, что он является членом Коммунистической партии Китая.

В данный момент Alibaba считается одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Состояние основателя корпорации в 2018 году оценивалось более чем в 40 млрд долларов, а Джек Ма является одним из самых богатых граждан КНР.

Известно, что бизнесмен неоднократно говорил о планах снова стать учителем после ухода с официальных должностей. В 80-х годах он работал преподавателем английского языка в Педагогическом училище Ханчжоу, а также преподавал английский и основы международной торговли в местном училище электронной промышленности.

Сам «лаоши» (учитель), как его уважительно называют, выражал намерение заняться проектами в области образования. В 2017 году его назвали «человеком года в сфере образования» за вклад в дело просвещения в КНР.