Расследование в отношении Google могут открыть в США

В США в отношении интернет-компании Google может быть открыто крупное расследование из-за возможных нарушений антимонопольного законодательства.

К соответствующей инициативе генпрокурора Техаса Кена Пакстона присоединились 48 американских штатов, а также округ Колумбия и Пуэрто-Рико, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что сначала следователи установят, препятствовала ли компания Google конкуренции в сфере интернет-рекламы.

Далее, в зависимости от результатов первого этапа расследования, оно может быть распространено на другие области.

Ранее Роскомнадзор уличил Google и Facebook в политической рекламе в день выборов 8 сентября. Данные о нарушениях были отправлены в Госдуму.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как заставить Facebook и Google соблюдать российские законы.