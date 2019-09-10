Назван процент недовольных своей зарплатой россиян

Подавляющее большинство россиян (86%) недовольны своей зарплатой, следует из данных опроса сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

«Выяснилось, что подавляющее большинство (86%) наших соотечественников недовольны своей зарплатой. Только 4% ответили положительно. Десятая часть респондентов затруднилась с ответом», – передает ТАСС сообщение сервиса.

По данным опроса, 76% россиян готовы работать больше при повышении заработной платы, 14% не готовы к этому, 10% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 27 августа по 6 сентября среди 16 тыс. граждан старше 18 лет.

Напомним, 6 сентября были названы сферы с самым большим количеством высокооплачиваемых вакансий.