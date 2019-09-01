В Калмыкии три ребенка отравились ядохимикатами

Парами ядохимикатов в Калмыкии отравились трое детей. Один ребенок погиб, двое с помощью санавиации доставлены в детскую республиканскую больницу в Элисту, сообщил представитель медучреждения. Уточняется, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

«Прогнозы давать пока сложно. Это две девочки – 2015 и 2017 годов рождения», – передает ТАСС слова представителя больницы.

По его словам, инцидент произошел в двухэтажном доме в селе Яшалта. Сообщается, что родители проводили в доме дезинфекцию, дети находились на втором этаже. «Естественно, пары пошли вверх. Наверное, не проветрили помещение, может быть окна закрыли», – предположил представитель больницы.

По данным республиканского минздрава сообщили, что в результате происшествия один ребенок умер, двое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в администрации Яшалтинского района, семья характеризуется как благополучная.