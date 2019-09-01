Спикер Госдумы обвинил Польшу в оскорблении памяти советских солдат

Руководство Польши политизировало мероприятия к годовщине начала Второй мировой войны, чем оскорбило память погибших за свободу этой страны солдат, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Действия польского руководства оскорбляют память о более чем 600 тыс. солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ. Это мы всегда должны помнить, независимо от того, какие партии и президенты приходят к власти», – передает слова Володина «Интерфакс».

Он добавил, что руководству Польши пора понять, что победа в войне не имеет политической окрашенности, и роль России в этом конфликте «признана всеми народами мира». Руководство Польши же своими действиями, считает Володин, «показывает свою ущербность».

«Странам-сателлитам, конечно, хочется понравиться тем, кто взял их под свое крыло, чтобы выслужиться, они так усердствуют, что не замечают, что их поведение – надругательство над историей, человечеством и моралью», – заявил спикер Госдумы.

Ранее МИД заявил, что именно Советский Союз разгромил нацизм, чем спас европейскую демократию от уничтожения.

Напомним, в воскресенье в Польше проходят мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Второй мировой войны, однако представители России на них не приглашены, так как Варшава желает «отмечать эту трагическую годовщину в духе исторической правды».