МИД заявил о спасении европейской демократии Советским Союзом

Именно Советский Союз разгромил нацизм, чем спас европейскую демократию от уничтожения, заявил МИД России по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

«Можно по-разному оценивать советскую политику на начальном этапе Второй мировой войны, но нельзя отрицать тот факт, что именно Советский Союз разгромил нацизм, освободил Европу и спас от уничтожения европейскую демократию», – передает ТАСС заявление МИД России.

В ведомстве напомнили, что Вторая мировая война унесла жизни десятки миллионов людей, отразилась на судьбах поколений и стала трагедией для всего человечества. При этом теперь, подчеркнули в МИД, некоторые страны пытаются пересмотреть причины и итоги войны, чтобы «возложить ответственность за эту глобальную катастрофу» не только на гитлеровскую Германию, но и в равной степени на Советский Союз, чтобы бросить тень на современную Россию.

«Именно поэтому важно опираться на конкретные факты и документы, которые характеризуют всю сложность предвоенной ситуации, вскрывают истинные причинно-следственные связи, приведшие мир к трагическому катаклизму», – заявили в МИД.

Мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Второй мировой войны, проходят в воскресенье в Польше. Представители России на них не приглашены, так как Варшава желает «отмечать эту трагическую годовщину в духе исторической правды».