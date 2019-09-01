В Петербурге открыли памятник Раневской с цитатой на пьедестале

Памятник актрисе Фаине Раневской с цитатой «Все сбудется, стоит только расхотеть» на пьедестале открыли во дворе одного из домов на улице Сизова в Санкт-Петербурге, сообщила глава муниципального образования «Озеро Долгое» Светлана Ходырева.

«Благоустройство двора стало частью городской программы. А памятник Фаине Раневской мы решили установить, как только увидели эскиз скульптора Семена Жохова. Сегодня состоялось его открытие», – передает ее слова РИА «Новости».

Автор скульптуры Семен Жохов отметил, что у него есть серия из 13 работ, посвященных Раневской. Он признался, что поклонник ее творчества, и знает наизусть все цитаты и афоризмы актрисы.

«На пьедестале этого памятника высечена ее фраза: «Все сбудется, стоит только расхотеть». И это правда, скульптура ждала своего часа 13 лет, и как только я расхотел, мне пришло сообщение, что памятник по моему эскизу будет установлен в Санкт-Петербурге», – сказал Жохов.

Народная артистка СССР Фаина Георгиевна Раневская родилась 27 августа (15 августа по старому стилю) 1896 года в Таганроге. Она автор многочисленных афоризмов, точно характеризующих отношение к жизни, людям и театру.

Она умерла 19 июля 1984 года. Похоронена в Москве на Донском кладбище.