Сенатор Мархаев ответил на обвинения в нападении на журналистов

Комментируя обвинения в нападении на журналистов РЕН ТВ, сенатор и лидер коммунистов в Иркутской области Вячеслав Мархаев заявил, что те сами «провоцируют такие ситуации».

Мархаев пожаловался, что сотрудники РЕН ТВ «внаглую, нахально лезли своей аппаратурой в глаза, нос, лицо». Он и его помощники «не выхватывали, а просто убирали» от лица аппаратуру, передает ТАСС.

По словам сенатора, журналисты сами «создают такие ситуации», которые можно «подавать как чрезвычайные».

«Вообще безобразие», – сказал сенатор, пожаловавшись, что РЕН ТВ не один месяц «пишет гадости» как о нем самом, так и о его семье.

Мархаев отметил, что конфликт с журналистами произошел после того, как сенатор встретился с избирателями. С этой встречи съемочную группу РЕН ТВ выгнали.

Сенатор обещал отреагировать на обвинения со стороны РЕН ТВ.