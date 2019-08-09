В Киеве отреагировали на планы Венедиктова создать филиал «Эха Москвы» на Украине

Один из членов нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что регулятор не даст возможности «Эху Москвы» создать филиал в Киеве.

«Даже не знаю, куда [главному редактору «Эха Москвы»] господину [Алексею] Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала «Эхо Москвы» на Украине», – сообщил Костинский в соцсетях, передает РИА «Новости».

Ранее Венедиктов сообщал, что в Киеве может появиться бюро российской радиостанции «Эхо Москвы».