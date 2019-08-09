Захарова заявила о поисках пропавшего в Сирии Олега Мельникова

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что сирийским властям был направлен запрос после исчезновения лидера движения против рабства «Альтернатива» Олега Мельникова.

«Были запрошены сирийские власти относительно его судьбы, поэтому работа ведется», - отметила она, сообщает «Интерфакс».

Ранее движение «Альтернатива» сообщило об исчезновении Мельникова, который отправился с группой правозащитников в приграничные районы Большого Идлиба. Позже ни он, ни члены группы не вышли на связь в назначенное время.