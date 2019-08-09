Лидер движения против рабства исчез после отъезда в Идлиб

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников перестал выходить на связь, после того как вместе с проводниками направился в провинцию Большой Идлиб в Сирии, сообщил его помощник Максим Ваганов.

Ваганов сообщил, что руководитель «Альтернативы» направился в приграничные районы Идлиба ночью 7 августа. На следующий день в 9.00 у координаторов организации по расписанию должен был состояться сеанс связи с Мельниковым и его группой, но на связь никто не вышел, в том числе и в резервное время (сеансы также были назначены на 12:00 и 15:00), передает РБК.

Помощник Мельникова добавил, что в рамках правил, установленных «Альтернативой», после трех пропущенных сеансов связи группа официально извещает о пропаже волонтеров.

В последний месяц организация работает на Ближнем Востоке, в частности занимается спасением выходцев из России и СНГ от семейного рабства.

Кроме того, в организации есть заявки по поиску детей, похищенных и вывезенных на родину мужьями-арабами без согласия матерей. В районе Большого Идлиба производился поиск детей, оставшихся на территориях, неподконтрольных правительству САР.

Также «Альтернатива» занималась проблемой жестокого обращения с сирийскими военнопленными. Ваганов добавил, что организация действовала автономно от официального Дамаска.

Движение «Альтернатива» было запущено в 2011 году и получило известность после спасения трудовых рабов с кирпичных заводов Дагестана, а также «гольяновских рабов» – 11 мигрантов, которые бесплатно работали в продуктовом магазине на Новосибирской улице в Москве.

Также сотрудники движения помогают жертвам сексуальной эксплуатации и «мафии» нищих. На счету волонтеров, по их данным, более 1 тыс. спасенных людей.