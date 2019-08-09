Спецназ в Киргизии проник в здание телеканала Атамбаева

Киргизский спецназ прошел в здание принадлежащего экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву телеканала «Апрель», сообщили представители канала.

«Представители МВД потребовали освободить помещение, поскольку, якобы, на здание наложен арест», – сообщили в телеканале, передает ТАСС.

Напомним, Атамбаев отказался сотрудничать со следствием.

Накануне он был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. В центре Бишкека произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Киргизии. К вечеру четверга столицу Киргизии взяли под контроль силовики.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия в будущем продолжит оказывать помощь и поддержку Киргизии. В МИД РФ выразили надежду, что конфликт в этой стране разрешится мирным путем.