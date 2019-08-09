Названы самые чистые и грязные города России

Аналитики портала Domofond.ru составили рейтинг самых чистых и грязных российских городов. Респонденты должны были ответить на вопрос о том, как много зелени в их городе и достаточно ли свежий воздух.

На первом месте рейтинга оказался Геленджик с 8,8 балла из 10 возможных, на втором месте Майкоп – 8,7 балла. Ейск за год поднялся с восьмого на третье место, набрав 8,7 балла, передает «Российская газета».

При этом в 2018 году «золото» досталось Анапе, но в 2019 году ее нет даже в десятке самых чистых городов. Сочи, который год назад был на третьем месте, теперь разместился на пятом.

Самым грязным городом исследовали признали Норильск, чей средний балл – всего 1,9.

«Воздух часто пахнет серой, во рту отдает кисловатым привкусом, жженой резиной», – жалуется один из местных жителей.

После Норильска идет Киселевск, где, по утверждению респондентов, зимой идет черный снег. Недалеко от соседей ушел город Белово.

Попал в «черный список» и свердловский город Первоуральск: экологическую обстановку здесь опрошенные оценили на 3,9 балла из десяти.

«Ни один из городов-миллионников не попал ни в десятку лучших, ни в десятку аутсайдеров. Лучший результат в этой категории у Москвы – 51 место», – сообщили эксперты.

При этом худший результат среди мегаполисов у Челябинска – столица Южного Урала разместилась на 186 месте с 4,3 балла.

Ранее был назван самый «теплеющий» регион России.