Трамп рассказал о своем страхе

Президент США Дональд Трамп заявил, что не употребляет спиртные напитки, так как боится алкогольной зависимости – его старший брат умер в 41 год от алкоголизма.

Трамп дал откровенное интервью The Washington Post, в котором признался: он сожалеет, что способствовал давлению на своего покойного брата Фреда, который страдал от алкоголизма и не подходил для ведения семейного бизнеса, передает «Российская газета».

Фред Трамп после окончания университета продолжил карьеру в качестве коммерческого пилота TWA, но был уволен, отмечает The Daily Mail. Его друг рассказывал о «напряженных отношениях Фреда» с семьей, которая не хотела, чтобы он был пилотом.

Позже старший брат американского лидера устроился на работу в фирму своего отца, занимавшуюся недвижимостью, но это не увлекало его так, как небо.

По признанию президента США, смерть Фреда Трампа является одним из знаковых событий в его жизни. Также она совпала с его собственным взлетом, когда к нему перешел бизнес отца.

Дональд Трам сказал, что глядя на пагубное пристрастие брата, которое разрушало его жизнь, он еще в 16 лет принял решение, что не будет употреблять спиртное. Его «опыт» ограничился одной бутылкой пива – Трамп больше никогда не пил и не курил.

Он отметил, что боится «генетической связи с состоянием, которое все чаще изучается как болезнь». Президент связал проблемы, поднятые смертью его брата, с его собственным интересом к борьбе с алкоголизмом и наркотиками в США.

Ранее были названы склонные к выпивке нации.