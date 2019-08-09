Московская биржа открылась снижением

Рынок российских акций незначительно снижается на открытии торгов в пятницу, 9 августа. Индекс Мосбиржи к 10.15 мск снижался на 0,08% – до уровня 2695 пунктов.

РТС снижался на 0,1% – до 1302,5 пункта, передает РИА «Новости».