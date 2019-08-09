Лолита пожаловалась на жизнь в Болгарии

Российская певица Лолита Милявская пожаловалась на недостатки жизни в Болгарии.

В частности, певицу не устраивает состояние жилья в Болгарии. По ее словам, в деревне, где она проживает, дома стоят очень дешево, однако находятся в плачевном состоянии.

«Дома очень дешевые, но убитые. Это я про свою деревню! Есть цены разные, но сейчас все цены упали!» – написала она в Intstagram.

Певица объяснила, что в республике после приобретения зачастую сносят дома, после чего начинают новое строительство. Кроме того, Лолита порекомендовала «не связываться с комплексами», поскольку «они дерут за обслуживание, а обслуживать не умеют».

Милявская рассказала, что у жизни в Болгарии есть и положительные стороны: чистый воздух и продукты. Однако певица подчеркнула, что за последнее время цены в турзонах выросли.

Ранее Лолита поделилась впечатлениями от поездки в Донбасс, где она выступила с концертами в Донецке и Луганске. Она рассказала о страшных историях, услышанных во время поездки.