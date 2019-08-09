В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки

В Японии начались траурные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине с момента сброса атомной бомбы «Толстяк» бомбардировщиком ВВС США на город Нагасаки.

Ровно в 11.02 (05.02 мск) по всей Японии была объявлена минута молчания, передает ТАСС.

В рамках мероприятий запланировано выступление мэра города Нагасаки Томихиса Тауэ, который, как ожидается, зачитает Декларацию мира с призывом к полному ядерному разоружению. Следом за ним выступит премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

На мероприятии будут присутствовать представители более 70 государств, включая дипломатов из России, Великобритании, Франции и США.

9 августа 1945 года плутониевая бомба под названием «Толстяк» была сброшена на город Нагасаки с бомбардировщика ВВС США В-29. В момент взрыва погибло 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица Земли. «Толстяк» оказался почти вдвое мощнее атомной бомбы «Малыш», сброшенной американцами на Хиросиму 6 августа.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия «военной необходимостью».

В мае 2018 года председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин напомнил мировому сообществу о необходимости дать правовую оценку атомной бомбардировке США японских городов Хиросима и Нагасаки.