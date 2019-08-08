Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд

В Химках женщина родила третью двойню подряд, всего в семье воспитывается семь детей.

«В подмосковных Химках на свет появились двойняшки - мальчик и девочка. Скажете, что тут такого? И были бы правы, если б это не была уже третья двойня подряд в одной семье», – рассказала в Instagram уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Омбудсмен отметила, что всех детей 31-летняя молодая мать родила в химкинском роддоме. Первым ребенком женщины стала девочка, а затем с интервалом в несколько лет родились три пары двойняшек.

23 июля в Санкт-Петербурге 37-летняя женщина, рожавшая впервые, родила сразу четверых детей.