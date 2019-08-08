Феминистка оценила перспективы появления женщин топлес в российских бассейнах

Опыт Барселоны, власти которой разрешили женщинам плавать в водоемах и бассейнах топлес, в России вряд ли будет востребован, заявила газете ВЗГЛЯД феминистка Ольга Липовская.

Мэрия Барселоны разрешила женщинам посещать бассейны или любые водоемы города топлес. Ранее в бассейнах города существовали различные правила дресс-кода для женщин и мужчин, и некоторые правозащитники сочли такой порядок дискриминационным.

Липовская сомневается, что Россия в скором времени сможет перенять зарубежный опыт. И вопрос вовсе не в самом факте оголения груди, а в ситуации с правами женщин в стране.

«Начинать надо с более серьёзных проблем. России сначала надо научиться защищать женщин от избиений и убийств. Не делать из них многодетных матерей, зависящих от подачек государства, не ограничивать их репродуктивные права, то есть не запрещать делать аборт. А так, я и сейчас могу выйти на улицу топлес, это не проблема. Femen на Украине уже давно так делают, так что, может, и нам пора», – считает Липовская.

Феминистка считает, что такого рода инициатива снимает эффект сакральности, неприкосновенности и навязанного патриархальной культурой стыда, касающегося определенных частей женского тела.

«Контроль мужчины над женским телом выражается в том, что женщина всегда должна была то открывать, то закрывать что-либо, в зависимости от моды. В корсете ходить или брюки не носить. В конечном итоге идет все большее высвобождение: почему если мужчина может быть топлес, то женщина нет?» – говорит Липовская.