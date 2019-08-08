Власти Барселоны разрешили женщинам плавать в бассейнах топлес

Мэрия Барселоны одобрила предложение разрешить женщинам посещать бассейны города топлесс, сообщили испанские СМИ.

Как пишет издание Pais, ранее в различных бассейнах Барселоны существовали разные правила относительно плавания топлесс, что, по мнению некоторых правозащитников, являлось дискриминацией по половому признаку передает РИА «Новости».

Управление по борьбе с дискриминацией подготовило доклад, в котором утверждается, что «факт введения конкретных стандартов в отношении одежды для женщин подразумевает ограничение их свободы выбора и дискриминацию по признаку пола».

Мэрия Барселоны вместе с этим отчетом направила сообщение в 14 муниципальных центров с бассейном, призвав их не запрещать плавание топлесс.

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