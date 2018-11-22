В Европе придумали новогоднее украшение для голой груди

Жительницы Великобритании пришли в восторг от предновогоднего предложения косметической компании GoGetGlitter по украшению женской груди глиттером – мелкой россыпью блесток – в виде пудинга, который традиционно подается к праздничному столу на Рождество.

Фотографии необычного украшения опубликованы в Instagram. «Я думаю, это идеально», «Вы можете сделать это для меня на рождественский ужин?», «Нашла, что надеть на рождественскую вечеринку!», «Так нужно ходить весь декабрь», – восторгаются интернет-пользователи.

Компания Etsy быстро сориентировалась и стала продавать свитеры с вырезами в области груди, чтобы девушкам не приходилось портить одежду.