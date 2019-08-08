Эксперт назвала спекуляциями заявления о скачке цен на хлеб

«Заявления о скачке цен на хлеб – это спекуляции. Текущая ситуация на рынке хлеба абсолютно стабильна и предсказуема», – заявила газете ВЗГЛЯД первый вице-президент ассоциации производителей муки «Русская мука» Елена Мамичева.

«По отдельным позициям цены от производителей растут темпами ниже инфляции, по другим – несколько выше. Например, цены хлебозаводов на черный хлеб из ржано-пшеничной муки выросли за год в пределах 4%», – сказала Мамичева.

«При этом нет никаких объективных причин для существенного повышения потребительских цен, которые устанавливают торговые сети. Та же мука в цене буханки занимает только около 20%», – отметила эксперт.

«В этом году ожидается достаточно высокий урожай зерна на уровне 118 млн тонн, из них 75 млн тонн приходится на пшеницу. При этом нужно отметить повышение качества зерна по сравнению с прошлым годом, что является позитивным фактором в первую очередь для хлебопекарной отрасли. Такой урожай позволит полностью обеспечить потребности предприятий мукомольной, хлебопекарной и комбикормовой промышленности и сформировать достаточные переходящие запасы для сохранения стабильной ценовой ситуации», – добавила Мамичева.

«Кроме того, не стоит забывать, что на хлеб и макаронные изделия в потребительской корзине приходится всего 12%. Таким образом, ценовые колебания на эту продукцию слабо отражаются на расходах домохозяйств на еду», – заключила первый вице-президент ассоциации производителей муки «Русская мука».

Ранее в четверг Росстат сообщил, что с начала 2019 года цены на черный хлеб в России выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минсельхозе, комментируя эти данные, заявили, что текущая ситуация на отечественном рынке хлеба стабильная, резких ценовых колебаний нет.